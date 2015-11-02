纽约期市：德州天气晴朗拖累期棉走低，世界棉花合约首日上市成交清淡

路透纽约11月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一走低，因天气预报显示美国主要棉花种植区西德天气晴朗，另外，部分基金开始将多头头寸展期，对近月合约施压。

不过美国其他地方的天气状况不利于收割，使棉花价格跌幅受限，市场关注，近期降雨使棉花品质受损，预计高品质棉供应短缺。

洲际交易所的新全球棉花合约<0#WCT:>今日首日上市交易，新合约允许用海外种植的棉花进行交割。首日成交清淡，仅有21口合约易手。

ICE-12月期棉 收跌0.03美分，不到0.1%，报每磅63.29美分，盘中交易区间为62.14-63.44美分。

ICE-5月全球棉花合约 收报每磅71.23美分。

美元指数 跌0.02%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 挫0.35%。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)