纽约期市：德州天气晴朗拖累期棉走低，世界棉花合约首日上市成交清淡

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一走低，因天气预报显示美国主要棉花种植区西德天气晴朗，另外，部分基金开始将多头头寸展期，对近月合约施压。
不过美国其他地方的天气状况不利于收割，使棉花价格跌幅受限，市场关注，近期降雨使棉花品质受损，预计高品质棉供应短缺。
洲际交易所的新全球棉花合约<0#WCT:>今日首日上市交易，新合约允许用海外种植的棉花进行交割。首日成交清淡，仅有21口合约易手。
ICE-12月期棉 收跌0.03美分，不到0.1%，报每磅63.29美分，盘中交易区间为62.14-63.44美分。
ICE-5月全球棉花合约 收报每磅71.23美分。
美元指数 跌0.02%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 挫0.35%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。