纽约期市：期棉下跌，因预告德州天气晴朗及需求疲弱

路透纽约11月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连续第二个交易日走低，因天气预报显示美国主要棉花种植区西德天气晴朗，使得最近因降雨受阻的收割得以继续，另外，需求疲弱对价格施压。

“德州农户又回到田地收割了，乔治亚州农户也重新开始收割，”FCStone Merchant Services销售主任Jim Lambert称，他还指出，参加上周的一个大型行业会议得到的信息是，海外买家的需求疲弱，主要消费国中国的许多买家离场。

ICE-12月期棉 收跌0.72美分，或1.1%，报每磅62.57美分，盘中交易区间为62.52-63.85美分。

洲际交易所的新全球棉花合约今日第二日上市交易，109口2016年5月交付的合约 易手，高于第一日的21口合约。ICE-5月全球棉花合约 收跌0.2%，报每磅71.10美分。

期货市场总交易量增加4,107口，至32,264口，数据显示，前一交易日未平仓合约减少30口，至199,706口。

美元指数 涨0.25%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 涨1.36%。

交投最活跃合约的相对强弱指数 下跌至49.397。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)