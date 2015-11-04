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市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 04:48 BJT

纽约期市：期棉下跌，因收割推进以及指数基金展期

路透纽约11月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连续第三个交易日走低，触及逾三周最低水平，因美国棉花种植区的收割推进，以及指数基金将多头头寸展期，从近月合约展期至远月合约。

“我们已经有很多的棉花流入市场，未来还有更多棉花入市，”MCM的经纪商Jobe Moss称。

由于丰收以及基金卖出12月合约头寸导致近期供应增加，12月合约 价格自8月中以来首见低于3月合约 价格。

ICE-12月期棉 收跌0.63美分，或1%，报每磅61.94美分，盘中低见61.80美分，为10月13日来最低水平。

期货市场总交易量增加11,265口，至43,686口，数据显示，前一交易日未平仓合约减少379口，至199,327口。

美元指数 涨0.77%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 跌1.73%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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