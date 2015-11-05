纽约期市：期棉基本持平，收割推进和12月/3月合约贴水扩大

路透纽约11月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四基本持平，随着收割推进，交易员等待美国政府下周发布的供需报告提供的基本面消息，市场进一步回归正常的套利结构。

12月与3月合约的贴水扩阔至最多0.20美分，为6月8日以来最大，因新收割棉花将进入市场的预期，缓解了对短期供应的担忧。