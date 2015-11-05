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市场报道 | 2015年 11月 6日 星期五 04:36 BJT

纽约期市：期棉基本持平，收割推进和12月/3月合约贴水扩大

路透纽约11月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四基本持平，随着收割推进，交易员等待美国政府下周发布的供需报告提供的基本面消息，市场进一步回归正常的套利结构。

12月与3月合约的贴水扩阔至最多0.20美分，为6月8日以来最大，因新收割棉花将进入市场的预期，缓解了对短期供应的担忧。

ICE-12月期棉 收涨0.01美分，或不到0.1%，报每磅61.95美分，交易区间为61.76-62.30美分。

美国上周出口销售2015/16作物季棉花14.72万包，较上周高94%，较前四周平均值高32%。

期货市场总交易量减少17,599口，至28,713口，数据显示，前一交易日未平仓合约减少5,272口，至194,055口。

美元指数 跌0.01%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 跌0.88%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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