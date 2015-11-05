纽约期市：期棉基本持平，收割推进和12月/3月合约贴水扩大

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四基本持平，随着收割推进，交易员等待美国政府下周发布的供需报告提供的基本面消息，市场进一步回归正常的套利结构。
12月与3月合约的贴水扩阔至最多0.20美分，为6月8日以来最大，因新收割棉花将进入市场的预期，缓解了对短期供应的担忧。
ICE-12月期棉 收涨0.01美分，或不到0.1%，报每磅61.95美分，交易区间为61.76-62.30美分。
美国上周出口销售2015/16作物季棉花14.72万包，较上周高94%，较前四周平均值高32%。
期货市场总交易量减少17,599口，至28,713口，数据显示，前一交易日未平仓合约减少5,272口，至194,055口。
美元指数 跌0.01%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 跌0.88%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。