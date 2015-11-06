纽约期市：期棉触及三周半低位，因美元走强和收割压力

路透纽约11月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跌至三周半最低，因美元走强，以及美国收割正在进行带来的季节性压力，本周录得近两个月来最大单周跌幅。

“美元超强，且从季节上看，目前是价格受压的时期，”Moultrie的棉花交易员Keith Brown说。

ICE-12月期棉 收跌0.29美分，或0.5%，报每磅61.66美分，盘中交易区间为61.65-62.20美分。

该合约本周下跌2.7%，为9月18日以来最大单周跌幅。

期货市场总成交量增加9,210口，至38,026口。数据显示，周四未平仓合约总计增加910口，至194,965口。

美元指数 上扬1.27%。 汤森路透核心商品CRB指数 跌0.73。(完)

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