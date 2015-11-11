纽约期市：ICE期棉合约上涨，因部分地区收割因天气原因受阻

路透纽约11月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，美国棉花种植带部分地区连续几日的降雨和多雾天气阻碍了收割进程，不过交易区间狭窄，完全在昨日的最高和最低价之间波动。

“在这种天气情况下，人们还是有点担心作物的产量，但我们刚刚回到区间的顶部，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee称。

ICE-3月期棉 收涨0.32美分，或0.52%，报每磅62.31美分，交易区间为61.92-62.62美分。

期货市场总成交量减少1.6973万口，至3.2597万口。数据显示，前一交易日未平仓合约总量增加773口，至19.2453万口。

美元指数 下跌0.35%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.56%。

交投最活跃合约 的相对强弱指标升至49.599。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)