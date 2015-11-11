纽约期市：ICE期棉合约上涨，因部分地区收割因天气原因受阻

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透纽约11月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，美国棉花种植带部分地区连续几日的降雨和多雾天气阻碍了收割进程，不过交易区间狭窄，完全在昨日的最高和最低价之间波动。
“在这种天气情况下，人们还是有点担心作物的产量，但我们刚刚回到区间的顶部，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee称。
ICE-3月期棉 收涨0.32美分，或0.52%，报每磅62.31美分，交易区间为61.92-62.62美分。
期货市场总成交量减少1.6973万口，至3.2597万口。数据显示，前一交易日未平仓合约总量增加773口，至19.2453万口。
美元指数 下跌0.35%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.56%。
交投最活跃合约 的相对强弱指标升至49.599。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)