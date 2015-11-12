纽约期市：需求忧虑拖累期棉走低，静待周度出口销售报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四走低，因收割期间美国主要棉花种植区的降雨减少，另外需求疲弱也重压棉价。
“买家并没有追涨，”MCM Inc的棉花经纪Jobe Moss表示，“关键问题是市场交投清淡。”
美国政府周度出口销售报告将于周五公布，因周三联邦假期而推迟一天发布。
ICE-3月期棉 收跌0.15美分，或0.24%，报每磅62.16美分，交易区间为62.03-62.70美分。
现货月与次月合约价差CT-1=R缩窄0.22美分，至每磅0.42美分。
美元指数 下跌0.32%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 回落1.02%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。