纽约期市：需求忧虑拖累期棉走低，静待周度出口销售报告

路透纽约11月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四走低，因收割期间美国主要棉花种植区的降雨减少，另外需求疲弱也重压棉价。

“买家并没有追涨，”MCM Inc的棉花经纪Jobe Moss表示，“关键问题是市场交投清淡。”

美国政府周度出口销售报告将于周五公布，因周三联邦假期而推迟一天发布。

ICE-3月期棉 收跌0.15美分，或0.24%，报每磅62.16美分，交易区间为62.03-62.70美分。

现货月与次月合约价差CT-1=R缩窄0.22美分，至每磅0.42美分。

美元指数 下跌0.32%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 回落1.02%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)