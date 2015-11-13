纽约期市：棉花跌至一个月低位，因美国出口和付运急跌

路透纽约11月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五走低，触及一个月低位，受累于令人失望的美国政府周度出口数据，外围市场压力以及美元走强。

美国农业部周五的数据显示，陆地棉销售下滑，付运量较上周骤降57%。

“还有些棉花还没有找到买主，”美国的一位经纪商称，他指出棉花需求疲弱。

股市和谷物市场下跌也对棉花价格带来压力。美元 走强压制以美元计价的商品价格，因对其他货币持有者来说更贵。

次月合约今日下跌，但本周小幅上涨。ICE-3月期棉 收跌0.17美分，或0.3%，报每磅61.99美分，盘中跌至61.56美分的10月13日以来最低位。

现货月与次月合约价差CT-1=R缩窄0.03美分，至每磅0.37美分。

期货市场总成交量减少2,287口，至40,935口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,258口，至191,869口。

美元指数 上涨0.39%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 回落0.89%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)