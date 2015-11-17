纽约期市：棉花微涨，徘徊于两周高位附近

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二微涨，受助于对收割不利的天气将损害美国作物质量的担忧增强，以及前一交易日升穿阻力位后出现的技术性支撑。
Moultrie的一位棉花经纪商Keith Brown称，高等级棉花的供应趋紧支撑了价格。
“从德克萨斯到弗吉尼亚及其中间所有地带的降水已导致尚未收割的棉花等级下降，”Brown称。
指标合约 周一分别升穿位于20日和50日移动均线的关键阻力位，触及63.55美分的两周高位，这给棉花价格带来支撑。
ICE-3月期棉 收高0.06美分，或0.1%，报每磅62.67美分；盘中交易区间为每磅62.55-63.37美分。
现货月与次月合约价差CT-1=R跌0.41美分，至每磅1.21美分。
美元指数 上涨0.17%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.92%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。