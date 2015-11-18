纽约期市：棉花连续第三日上涨，展期交易持续

路透纽约11月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连续第三个交易日上涨，随着12月合约的第一个通知日临近，交易商将多头头寸展期至3月合约，12月/3月合约贴水阔至历史最大。

“我们结清12月合约，”Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁和首席执行长Michael Quinn称，“持有12月合约多头的人比那些持有空头的人卖出的更多。”

ICE-3月期棉 收涨0.27美分，或0.43%，报每磅62.94美分，盘中交易区间为每磅62.66-63.12美分。

12月/3月合约贴水一度扩至合约高位每磅1.43美分。

期货市场总成交量减少16,118口，至21,076口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少5,888口，至176,397口。

美元指数 上涨0.01%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.06%。

交投最活跃合约的相对强弱指标 升至55.56。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)