纽约期市：期棉受尾盘卖盘拖累收低，但本周上涨

路透纽约11月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌，受累于尾盘的卖盘，全天大部分时间在平盘以上交易，此前美国政府报告显示，可供交割的棉花的百分比下降，引发了对供应的担忧。

“全球有很大的缺口需要美国去填补，今年可交割的棉花减少，”英国商行Plexus Cotton风险管理主管Peter Egli称。

美国农业部周五上午发布的报告显示，57.6%的美国陆地棉是可交割等级，低于上周的58%。

ICE-3月期棉 收跌0.29美分，或0.46%，报每磅62.83美分，盘中交易区间为每磅62.75-63.42美分。该合约本周上涨1.3%，为连续第二周上涨，录得10月16日该周以来的最大周度涨幅。

期货市场总成交量减少1,109口，至20,290口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少451口，至174,966口。

美元指数 上涨0.58%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.21%。

交投最活跃合约的相对强弱指标 跌至53.807。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)