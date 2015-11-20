纽约期市：期棉受尾盘卖盘拖累收低，但本周上涨

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透纽约11月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌，受累于尾盘的卖盘，全天大部分时间在平盘以上交易，此前美国政府报告显示，可供交割的棉花的百分比下降，引发了对供应的担忧。
“全球有很大的缺口需要美国去填补，今年可交割的棉花减少，”英国商行Plexus Cotton风险管理主管Peter Egli称。
美国农业部周五上午发布的报告显示，57.6%的美国陆地棉是可交割等级，低于上周的58%。
ICE-3月期棉 收跌0.29美分，或0.46%，报每磅62.83美分，盘中交易区间为每磅62.75-63.42美分。该合约本周上涨1.3%，为连续第二周上涨，录得10月16日该周以来的最大周度涨幅。
期货市场总成交量减少1,109口，至20,290口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少451口，至174,966口。
美元指数 上涨0.58%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.21%。
交投最活跃合约的相对强弱指标 跌至53.807。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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