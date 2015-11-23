纽约期市：期棉收于六周低位，受商品市场普跌和技术性卖盘拖累

路透纽约11月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至六周低位，受累于美元走强压制商品价格，以及周五价格涨超周四盘中高位后由升转跌，最后收跌，向市场发出了疲弱的技术信号。

“现在所有商品似乎都在下跌，”Walcot Trading Company总裁Bobby Walton称。他指出，前一交易日没能突破每磅63.50美分的阻力位，激发了今日的跟进卖盘。

ICE-3月期棉 收跌1.23美分，或1.96%，报每磅61.60美分，盘中低见61.45美分，为10月9日以来最低位。

期货市场总成交量增加12,564口，至33,673口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,695口，至173,271口。

美元指数 上涨0.26%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.16%。

交投最活跃合约的相对强弱指标 跌至42.452。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)