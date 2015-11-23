纽约期市：期棉收于六周低位，受商品市场普跌和技术性卖盘拖累

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透纽约11月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至六周低位，受累于美元走强压制商品价格，以及周五价格涨超周四盘中高位后由升转跌，最后收跌，向市场发出了疲弱的技术信号。
“现在所有商品似乎都在下跌，”Walcot Trading Company总裁Bobby Walton称。他指出，前一交易日没能突破每磅63.50美分的阻力位，激发了今日的跟进卖盘。
ICE-3月期棉 收跌1.23美分，或1.96%，报每磅61.60美分，盘中低见61.45美分，为10月9日以来最低位。
期货市场总成交量增加12,564口，至33,673口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,695口，至173,271口。
美元指数 上涨0.26%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.16%。
交投最活跃合约的相对强弱指标 跌至42.452。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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