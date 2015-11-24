纽约期市：期棉从六周低位反弹，因美国收割进展缓慢

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透纽约11月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二从前一交易日触及的六周低位反弹，因美国政府报告，上周收割进程放缓，特别是第二大产棉州乔治亚州，降雨使农户无法进行收割。
“已经连续两周降水了，一些田地需要一段时间才能变干，”Moultrie的棉花经销商Keith Brown称，“这导致市场出现今日这样的反弹。”
周一发布的美国农业部作物生长报告显示，截至上周日，乔治亚州的棉花收割完成64%，低于前年同期的87%，以及过去五年的均值80%。
整体上，美国棉花收割完成70%，低于去年的76%，以及过去五年均值82%。
ICE-3月期棉 收涨0.34美分，或0.55%，报每磅61.94美分，交易区间为61.61-62.29美分。
期货市场总成交量减少20,811口，至12,891口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,521口，至171,750口。
美元指数 下跌0.26%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 上涨1%。
交投最活跃合约的相对强弱指标 升至45.853。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
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