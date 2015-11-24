纽约期市：期棉从六周低位反弹，因美国收割进展缓慢

路透纽约11月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二从前一交易日触及的六周低位反弹，因美国政府报告，上周收割进程放缓，特别是第二大产棉州乔治亚州，降雨使农户无法进行收割。

“已经连续两周降水了，一些田地需要一段时间才能变干，”Moultrie的棉花经销商Keith Brown称，“这导致市场出现今日这样的反弹。”

周一发布的美国农业部作物生长报告显示，截至上周日，乔治亚州的棉花收割完成64%，低于前年同期的87%，以及过去五年的均值80%。

整体上，美国棉花收割完成70%，低于去年的76%，以及过去五年均值82%。

ICE-3月期棉 收涨0.34美分，或0.55%，报每磅61.94美分，交易区间为61.61-62.29美分。

期货市场总成交量减少20,811口，至12,891口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,521口，至171,750口。

美元指数 下跌0.26%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 上涨1%。

交投最活跃合约的相对强弱指标 升至45.853。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)