纽约期市：期棉触及一个月高位，因预告德克萨斯州有降雨

路透纽约11月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三升至一个月高位，录得六周来最大单日涨幅，因预报称主要产棉州德克萨斯州有降雨，可能阻碍棉花收割进程，这激发了空头回补。

“我们预计西德克萨斯有很糟糕的天气，”Risk Analytics独立棉花交易商和咨询师Louis Rose称。他还补充道，升穿每磅62.50美分后看似激发了止损买盘，使今日的涨幅扩大。

ICE-3月期棉 收涨1.34美分，或2.16%，报每磅63.28美分，盘中升至每磅63.66美分的10月22日以来最高，这是10月13日以来最大单日涨幅。

期货市场总成交量增加17,445口，至30,361口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,231口，至170,519口。

美元指数 上涨0.30%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 上涨0.23%。

交投最活跃合约的相对强弱指标 升至56.713。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)