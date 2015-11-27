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市场报道 | 2015年 11月 28日 星期六 05:08 BJT

纽约期市：期棉触及一个月高位，受助于德州天气忧虑和美国出口数据

路透纽约11月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上涨，因担心德克萨斯州的不利天气可能会损害作物，以及美国政府出口数据强劲。今日因假日后交易时间和技术性问题，交易时间缩短。

交易员称，主要产棉州德克萨斯州主要地区的冻雨预报对价格构成了支撑。

美国农业部周五发布的数据显示，截至11月19日当周，出口销售达到25.76万包的本市场年高位，较前一周高38%。

“出口数据很好，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。

每周报告因周四的感恩节假日推迟至周五发布。

周五盘初因技术性问题，部分棉花合约交易被关闭，上午11点重新开放交易。

ICE-3月期棉 收涨0.65美分，或1.03%，报每磅63.93美分，盘中升至每磅64.16美分的一个月高位。

美元指数 上涨0.23%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌1.21%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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