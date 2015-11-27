纽约期市：期棉触及一个月高位，受助于德州天气忧虑和美国出口数据

美股盘后：美国运通下跌1%，此前公布业绩和财测
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
路透纽约11月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上涨，因担心德克萨斯州的不利天气可能会损害作物，以及美国政府出口数据强劲。今日因假日后交易时间和技术性问题，交易时间缩短。
交易员称，主要产棉州德克萨斯州主要地区的冻雨预报对价格构成了支撑。
美国农业部周五发布的数据显示，截至11月19日当周，出口销售达到25.76万包的本市场年高位，较前一周高38%。
“出口数据很好，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。
每周报告因周四的感恩节假日推迟至周五发布。
周五盘初因技术性问题，部分棉花合约交易被关闭，上午11点重新开放交易。
ICE-3月期棉 收涨0.65美分，或1.03%，报每磅63.93美分，盘中升至每磅64.16美分的一个月高位。
美元指数 上涨0.23%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌1.21%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
美国投资公司协会(ICI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选