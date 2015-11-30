纽约期市：期棉在上周急升后回落，因美元上涨

路透纽约11月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一录得逾一个月来最大单日跌幅，在上周急升后回落，因美元升至逾八个月高位，令棉花等以美元计价的商品承压。

“上周五上涨有点过度，”商品投资公司Logic Advisors合作伙伴Ron Lawson称。他还指出，“上周五因紧张而买入的人今天因实际情况而卖出。”

ICE-3月期棉 收跌1.29美分，或2%，报每磅62.64美分，是自10月22日以来最大单日跌幅。本月该合约下跌0.36美分，或0.6%。

美元指数 上涨0.2%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.4%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)