纽约期市：期棉上涨，因担心高等级棉花供应

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
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路透纽约12月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，收复昨日的大部分失地，因现货市场需求强劲，以及担心美国高等级棉花供应。美国是世界最大棉花出口国。
“今日上涨部分因为棉花质量低，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。
与棉花竞争耕种面积的大豆今日也上涨，为棉花价格带来支撑。
ICE-3月期棉 收涨0.9美分，或1.4%，报每磅63.54美分。
现货月和次月合约价差CT-1=R增加1.57美分，至每磅1.36美分。
美元指数 下跌0.39%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 上涨1.02%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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