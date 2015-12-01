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市场报道 | 2015年 12月 2日 星期三 05:53 BJT

纽约期市：期棉上涨，因担心高等级棉花供应

路透纽约12月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，收复昨日的大部分失地，因现货市场需求强劲，以及担心美国高等级棉花供应。美国是世界最大棉花出口国。

“今日上涨部分因为棉花质量低，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。

与棉花竞争耕种面积的大豆今日也上涨，为棉花价格带来支撑。

ICE-3月期棉 收涨0.9美分，或1.4%，报每磅63.54美分。

现货月和次月合约价差CT-1=R增加1.57美分，至每磅1.36美分。

美元指数 下跌0.39%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 上涨1.02%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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