纽约期市：期棉上涨，因担心高等级棉花供应

路透纽约12月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，收复昨日的大部分失地，因现货市场需求强劲，以及担心美国高等级棉花供应。美国是世界最大棉花出口国。

“今日上涨部分因为棉花质量低，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。

与棉花竞争耕种面积的大豆今日也上涨，为棉花价格带来支撑。