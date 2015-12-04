纽约期市：期棉涨至逾三个月最高，因对作物质量的担忧加重

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透纽约12月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五涨至逾三个月最高，因有更多迹象表明，美国最大产棉州德州收割阶段糟糕的天气不佳，导致棉花单产和质量下降。
美国农业部的报告显示，截至周四，本季只有56.4%的棉花达到交易级别，较最近几周有所回落。
“由于天气原因，棉花受损，”Varner Brokerage董事长Rogers Varner称，“市场已经不再被收割所主宰，过去两周的需求不错。”
ICE-3月期棉 收涨0.76美分，或1.19%，报每磅64.71美分，盘中高见64.89美分。
本周棉花已连续第四周上涨，是自3月和4月以来最长周升势。
市场总成交量增加1,297口至26,235口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,994口，至186,376口。
美元指数上涨0.74%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.03%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。