纽约期市：期棉涨至逾三个月最高，因对作物质量的担忧加重

路透纽约12月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五涨至逾三个月最高，因有更多迹象表明，美国最大产棉州德州收割阶段糟糕的天气不佳，导致棉花单产和质量下降。

美国农业部的报告显示，截至周四，本季只有56.4%的棉花达到交易级别，较最近几周有所回落。

“由于天气原因，棉花受损，”Varner Brokerage董事长Rogers Varner称，“市场已经不再被收割所主宰，过去两周的需求不错。”

ICE-3月期棉 收涨0.76美分，或1.19%，报每磅64.71美分，盘中高见64.89美分。

本周棉花已连续第四周上涨，是自3月和4月以来最长周升势。

市场总成交量增加1,297口至26,235口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,994口，至186,376口。

美元指数上涨0.74%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 下跌0.03%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)