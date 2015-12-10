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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 04:00 BJT

纽约期市：期棉回软，因出口销售报告疲弱

路透纽约12月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下挫，此前美国公布的周度出口销售报告显示大幅下滑，令期棉回吐昨日升幅。

昨日美国农业部公布的月度供需报告大致利多，下调了美国和全球产量预估，但在市场预料之中，这令期棉没有守住报告发布前触及的三个半月高位。

棉花经纪Keith Brown表示，今日持续昨日回落走势。

ICE-3月期棉 收低1.04美分，或1.6%，报每磅63.77美分，盘中交投区间介乎63.58-64.84美分。

上周美国出口销售2015-16年度棉花7.87万包，较之前一周骤降73%，较四周均值减少了64%。

市场总成交量减少2,107口至24,717口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加5,303口，至197,077口。

美元指数 上扬0.6%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 跌0.29%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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