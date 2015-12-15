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市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 04:19 BJT

纽约期市：期棉连跌第四日，投资人静待美联储货币政策决定

路透纽约12月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在清淡交投中下滑，因交易商在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三下午宣布货币政策决定前对建立新的仓位犹豫不决。

“投资人观望美联储明日利率决定，”Walcot Trading Company总裁Bobby Walton表示，并称因美国天气因素而缺乏高质棉花，令期棉没有进一步下滑。

今日期棉连跌第四个交易日，为8月来最长跌势。

ICE-3月期棉 收低0.07美分，或0.11%，报每磅63.31美分，盘中交投区间介乎63.03-64.00美分。

市场总成交量减少3,985口至13,987口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,776口，至194,129口。

美元指数 上扬0.63%，跟踪19种商品的汤森路透CRB指数 微跌0.02%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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