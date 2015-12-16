纽约期市：期棉连跌第五日，因美联储升息推高美元

路透纽约12月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三缩量走低，削减稍早的涨幅，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息，提振美元，并引发市场担忧资金可能流出商品市场。

“今日市场交投相当清淡，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose说，“因‘宽松政策’而流入棉花等商品市场的‘低成本资金’可能会寻求更安全的投资。”

ICE-3月期棉 连跌第五日，收跌0.06美分，或0.09%，报每磅63.25美分，盘中交易区间为63.06-63.62美分。

期货市场总成交量增至13,836口，前一日为13,482口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)