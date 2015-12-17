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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 04:31 BJT

纽约期市：期棉连跌六日至两周半低点，因出口销售疲弱及美元强劲

路透纽约12月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连跌第六个交易日，触及两周半最低水准，因美元走强令期价承压，且一美国出口销售报告显示，在价格处于长期窄幅交投区间高端时市场需求疲弱。

“棉纺厂不愿支付高价，所以离场观望，”Loeb & Company棉花商人Bob Champion称。

美国政府周度出口销售报告显示，上周美国出口棉花9.95万出口包，高于之前一周，但低于四周均值及市场预期。

ICE-3月期棉 收跌0.26美分，或0.4%，报每磅62.99美分，盘中跌至12月1日来最低的62.87美分。

期货市场总成交量增至15,728口，前一日为13,836口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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