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市场报道 | 2015年 12月 19日 星期六 05:04 BJT

纽约期市：期棉结束六日连跌，本周变动不大

路透纽约12月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五结束六日连跌收高，单日涨幅为两周最大，本周期棉变动不大。今日上涨是受选择权到期相关的一波快速买盘带动。

在1830GMT，期价迅速攀升，之前在盘中多数时间持稳，交易商称这可能是因市场人士因选择权周五到期而买入期货，轧平仓位。

周五早，美国棉花研究公司Cotton Outlook下调了对全球产量和结转库存的预估。

ICE-3月期棉 收高0.70美分，或1.11%，报每磅63.69美分，盘中交投区间为62.95-63.93美分。

本周期棉收低0.02美分或不到0.1%。

期货市场总成交量增加456口，至16,257口，昨日未平仓合约减少1,636口，至189,439口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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