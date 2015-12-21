纽约期市：期棉在清淡交易中下跌，投机商净多头头寸规模为两年半最大

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透纽约12月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一在清淡交易中下跌，全日窄幅波动，上周五稍晚发布的数据显示，投机商建立了两年半以来规模最大的净多头头寸，打击了进一步的买兴。
“预计市场基本上将在区间内交易，”Carolinas Cotton Growers Cooperative的总裁兼执行长Michael Quinn称，“市场肯定会反弹，且会持续反弹，因投机商想进一步做多。”
ICE-3月期棉 收跌0.37美分，或0.6%，报每磅63.32美分，盘中交投区间为63.17-64.16美分。
美元指数 下跌0.32%，追踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.15%。
根据美国政府在上周五收盘后发布的数据，截至12月15日当周，投机商将净多头头寸增加至5.5599万口，为两年半以来最高水平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f