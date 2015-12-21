纽约期市：期棉在清淡交易中下跌，投机商净多头头寸规模为两年半最大

路透纽约12月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一在清淡交易中下跌，全日窄幅波动，上周五稍晚发布的数据显示，投机商建立了两年半以来规模最大的净多头头寸，打击了进一步的买兴。

“预计市场基本上将在区间内交易，”Carolinas Cotton Growers Cooperative的总裁兼执行长Michael Quinn称，“市场肯定会反弹，且会持续反弹，因投机商想进一步做多。”

ICE-3月期棉 收跌0.37美分，或0.6%，报每磅63.32美分，盘中交投区间为63.17-64.16美分。

美元指数 下跌0.32%，追踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.15%。

根据美国政府在上周五收盘后发布的数据，截至12月15日当周，投机商将净多头头寸增加至5.5599万口，为两年半以来最高水平。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)