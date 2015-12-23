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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 05:49 BJT

纽约期市：ICE期棉触及三周低位，交易商等待出口销售和种植面积报告

路透纽约12月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三触及三周低位，因美元微幅上涨，交易商等待将于明天发布的出口销售报告，以及对明年棉花种植面积的新预估数据。

“美元试图重拾涨势，”棉花经纪公司Moultrie的Keith Brown称。他指出，假日来临前交易量仍然偏低。

ICE-3月期棉 收跌0.39美分，或0.62%，报每磅62.77美分，盘中低见每磅62.75美分的12月1日来最低水平。

美元指数 上涨0.06%，追踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 涨1.90%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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