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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 04:18 BJT

纽约期市：ICE期棉上扬，美国政府报告出口销售跳升后出现空头回补

路透纽约12月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上扬，从昨日触及的三周低点反弹，在美国政府报告显示出口销售跳升后，交易商在节前空头回补。

“出口销售报告不算差，”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示，并指出尽管出口销售仍没达到满足总体出口预期的水准，但出口跳升显示棉花价格在每磅63美分之下是被低估了。

美国政府公布，上周出口销售2015/16年度的陆地棉11.82万包，较之前一周增加19%，但较四周均值少了36%。

ICE-3月期棉 收高0.89美分，或1.42%，报每磅63.66美分，盘中交投区间在62.73-63.94美分。

美元指数 跌0.46%，追踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 涨0.50%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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