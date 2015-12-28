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市场报道 | 2015年 12月 29日 星期二 04:41 BJT

纽约期市：ICE期棉触及两周半高位，因仍担忧作物品质

路透纽约12月28日 - 期棉周一连涨第二日，触及两周半最高，因交易商在新年前结账，且美国政府报告显示，高品质棉花供应仍然短缺。

“毫无疑问，今日的成交量远高于类似的交易时间缩短的交易日，”INTL FCStone的风险管理咨询师Chris Kramedjian表示，他所指的是在上周五圣诞节后今天市场推迟开盘。

美国农业部数据显示，本季到目前为止，仅有56.2%的棉花的品质能用于交割，远低于平均水平，因收割时期天气状况不佳损坏了棉花的质量。

ICE-3月期棉 收涨0.31美分，或0.49%，报每磅63.97美分，盘中触及12月10日以来最高64.44美分。

美元指数 跌0.06%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.93%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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