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市场报道 | 2015年 12月 31日 星期四 04:18 BJT

纽约期市：期棉小涨，新年假期前交投清淡

路透纽约12月30日 - 期棉周三小涨，成交量为逾两个月最少，因看多的投资人试图推高市场，并在年底前轧平账面。

ICE-3月期棉 收高0.1美分，或0.16%，报每磅63.97美分，盘中交易区间为63.78-64.14美分。

近月合约 仅有5,861口成交，为10月28日来最少。

美元指数 上扬0.19%。汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.38%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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