纽约期市：ICE期棉触及逾一个月低位，因中国忧虑和美元走强

路透纽约1月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周一跌至逾一个月最低水平，因中国制造业数据疲弱和股市暴跌引发了对需求的担忧，中国是全球最大棉花消费国。

“这暗示中国的棉花进口可能会减少，”棉花经纪公司Moultrie的Keith Brown称。他指出，美元走强对棉花价格带来压力。

ICE-3月期棉 收跌0.67美分，或1.06%，报每磅62.61美分，盘中高见63.55美分，为11月30日以来的最高水平。

期货市场总成交量增加12,085口，至29,639口。

数据显示，前一交易日未平仓合约增加242口，至185,394口。

美元指数 上涨0.26%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品价格指数 下跌0.94%。 (完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)