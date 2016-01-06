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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 04:40 BJT

纽约期市：期棉触及六周低位，受累于商品市场普跌和生产商卖出

路透纽约1月6日 - 期棉周三放量下跌，触及六周低位，因担忧最大棉花消费国中国的经济和美国生产商增加卖出。美国农户因税务原因一直不愿卖出，等到新年过后才入市。

“市场忧虑情绪浓厚，”McCleskey Cotton的总经理Ron Lee在谈到中国时说，他还指出，部分卖盘是那些不愿在2015年结账前卖出的种植户“今年首次卖出”。今日3月期棉合约成交量为11月25日以来最高水平。

汤森路透核心商品指数 跌至13年半低位，因担忧中国经济。

民间分析公司firm Informa Economics预计2015/16年美国棉花产量为1,300万包，高于上月预期的1,290万包。

ICE-3月期棉 收跌0.68美分，或1.08%，报每磅62美分，盘中触及11月25日以来最低61.86美分。

期货市场总成交量增加14,649口，至30,988口。数据显示，周二未平仓合约增加530口，至185,123口。

美元指数 跌0.24%，汤森路透核心商品CRB指数 急跌2.09%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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