纽约期市：期棉触及六周低位，受累于商品市场普跌和生产商卖出

投行观点：礼来目标价上调至93美元，评级为买入--Jefferies
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路透纽约1月6日 - 期棉周三放量下跌，触及六周低位，因担忧最大棉花消费国中国的经济和美国生产商增加卖出。美国农户因税务原因一直不愿卖出，等到新年过后才入市。
“市场忧虑情绪浓厚，”McCleskey Cotton的总经理Ron Lee在谈到中国时说，他还指出，部分卖盘是那些不愿在2015年结账前卖出的种植户“今年首次卖出”。今日3月期棉合约成交量为11月25日以来最高水平。
汤森路透核心商品指数 跌至13年半低位，因担忧中国经济。
民间分析公司firm Informa Economics预计2015/16年美国棉花产量为1,300万包，高于上月预期的1,290万包。
ICE-3月期棉 收跌0.68美分，或1.08%，报每磅62美分，盘中触及11月25日以来最低61.86美分。
期货市场总成交量增加14,649口，至30,988口。数据显示，周二未平仓合约增加530口，至185,123口。
美元指数 跌0.24%，汤森路透核心商品CRB指数 急跌2.09%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f