纽约期市：期棉回稳，录得近四个月最大周跌幅

路透纽约1月8日 - 期棉周五微跌，稳定在前一交易日的盘中低位之上，因价格触及技术性超卖区域，在跌至近三个月低位后现货买盘增加。

英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli指出，中国股市企稳，阻止了出现类似过去两日的抛售。中国是棉花的最大消费国。

ICE-3月期棉 收跌0.03美分，或0.05%，报每磅61.40美分，交易区间为61.31-61.90美分。

该合约本周累积下跌3%，为截至9月18日该周以来最大周跌幅。

期货市场总成交量减少12,205口，至28,279口。数据显示，上日未平仓合约增加1,175口，至186,384口。

美元指数 上涨0.3%，汤森路透核心商品CRB指数 涨0.02%。

交投最活跃的合约 相对强度指数持平于35.8，接近超卖区域。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)