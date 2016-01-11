纽约期市：期棉逆势微涨，受助于商业买盘

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透纽约1月11日 - 期棉周一反弹，早盘触及三个月低位后吸引了买家入场，美国棉花近期收割不够的担忧令近月合约价格更接近远月合约。
“我们现在所处的阶段，可以看到明显的需求，”Risk Analytics 独立棉花交易行员和顾问Louis Rose称。
3月/5月合约价差CTH6-K6收紧至两个半月以来最小，3月贴水跌至每磅0.46美分，Rose称，反映出对2015/16作物年美国棉花产量的担忧。
ICE-3月期棉 收涨0.1美分，或0.16%，报每磅61.50美分，盘中低见每磅62.28美分，为10月9日以来最低水平。
期货市场总成交量增加832口，至29,225口。数据显示，上日未平仓合约减少1,272口，至185,112口。
美元指数 上涨0.22%，汤森路透核心商品CRB指数 跌2.58%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%