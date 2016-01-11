纽约期市：期棉逆势微涨，受助于商业买盘

路透纽约1月11日 - 期棉周一反弹，早盘触及三个月低位后吸引了买家入场，美国棉花近期收割不够的担忧令近月合约价格更接近远月合约。

“我们现在所处的阶段，可以看到明显的需求，”Risk Analytics 独立棉花交易行员和顾问Louis Rose称。

3月/5月合约价差CTH6-K6收紧至两个半月以来最小，3月贴水跌至每磅0.46美分，Rose称，反映出对2015/16作物年美国棉花产量的担忧。

ICE-3月期棉 收涨0.1美分，或0.16%，报每磅61.50美分，盘中低见每磅62.28美分，为10月9日以来最低水平。

期货市场总成交量增加832口，至29,225口。数据显示，上日未平仓合约减少1,272口，至185,112口。

美元指数 上涨0.22%，汤森路透核心商品CRB指数 跌2.58%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)