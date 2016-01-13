纽约期市：期棉连续第三日上涨，因USDA下调全球产量预估

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透纽约1月13日 - 洲际商品交易所(ICE)期棉周三连续第三日走高，此前美国农业部(USDA)在周二发布的报告中，大幅消减全球产量预估；强劲的中国贸易数据也缓解了全球市场的担忧。中国是棉花的最大消费国。
周二，当美国农业部下调了美国消费预估后，价格涨幅缩减，但今天市场注意力转向全球产量减少。
“现在更多的是关注全球数字，而不是美国数字，”Moultrie棉花经纪人Keith Brown称。
ICE-3月期棉 收涨0.55美分，或0.9%，报每磅62.14美分。交易区间为61.5-62.43美分。
期货市场总成交量减少5,310口，至22,609口。数据显示，上日未平仓合约减少1,063口，至182,594口。
美元指数 下跌0.07%，汤森路透核心商品CRB指数 涨0.19%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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