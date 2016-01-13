纽约期市：期棉连续第三日上涨，因USDA下调全球产量预估

路透纽约1月13日 - 洲际商品交易所(ICE)期棉周三连续第三日走高，此前美国农业部(USDA)在周二发布的报告中，大幅消减全球产量预估；强劲的中国贸易数据也缓解了全球市场的担忧。中国是棉花的最大消费国。

周二，当美国农业部下调了美国消费预估后，价格涨幅缩减，但今天市场注意力转向全球产量减少。

“现在更多的是关注全球数字，而不是美国数字，”Moultrie棉花经纪人Keith Brown称。

ICE-3月期棉 收涨0.55美分，或0.9%，报每磅62.14美分。交易区间为61.5-62.43美分。

期货市场总成交量减少5,310口，至22,609口。数据显示，上日未平仓合约减少1,063口，至182,594口。

美元指数 下跌0.07%，汤森路透核心商品CRB指数 涨0.19%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)