纽约期市：ICE期棉受中国忧虑拖累收低，本周基本持平

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透纽约1月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五微跌，逼近本周稍早触及的三个月低位，因最大棉花消费国中国的股市再次大幅下跌引发了市场担忧。期棉本周基本持平。
“为什么想买入那些创新低的资产呢？”MCM的经纪商Jobe Moss称。
3月棉花期货 结算价下跌0.49美分或0.79%，报每磅61.41美分，盘中交投区间介于61.34-62.02美分。
本周该合约上涨0.01美分，或不到0.1%。
期货市场总成交量增加613口，至22,158口。数据显示，上日未平仓合约增加886口，至182,553口。
美元指数 下跌0.24%，汤森路透核心商品CRB指数 跌1.95%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透1月19日 - 管道公司KINDER MORGAN INC 连续第九个季度公布的营收不及预期，因其管道油气输送量下降。
道琼工业指数 上涨11.85点，或0.06%，至19,816.57点，标准普尔500指数 微升1.02点，或0.04%，报2,272.91点；纳斯达克指数 升4.99点，或0.09%，至5,560.64点。(完)