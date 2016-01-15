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市场报道 | 2016年 1月 16日 星期六 04:26 BJT

纽约期市：ICE期棉受中国忧虑拖累收低，本周基本持平

路透纽约1月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五微跌，逼近本周稍早触及的三个月低位，因最大棉花消费国中国的股市再次大幅下跌引发了市场担忧。期棉本周基本持平。

“为什么想买入那些创新低的资产呢？”MCM的经纪商Jobe Moss称。

3月棉花期货 结算价下跌0.49美分或0.79%，报每磅61.41美分，盘中交投区间介于61.34-62.02美分。

本周该合约上涨0.01美分，或不到0.1%。

期货市场总成交量增加613口，至22,158口。数据显示，上日未平仓合约增加886口，至182,553口。

美元指数 下跌0.24%，汤森路透核心商品CRB指数 跌1.95%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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