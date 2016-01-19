纽约期市：ICE期棉触及两周高位，录得近两个月最大单日涨幅

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二录得近两个月来的最大单日涨幅，触及两周高位，因投机客的净多头头寸大幅减少，在价格接近技术超卖水平后刺激了买盘。
“投机客的多头较前一周大幅减少，”MCM 经纪商Jobe Moss称，“一些人被洗出局。”
3月棉花期货 结算价上涨1.06美分或1.73%，报每磅62.47美分，盘中升至62.93美分的1月4日以来最高水平。今日录得11月25日以来最大单日涨幅。
根据上周五收盘后公布的数据，在截至1月12日当周，投机客将多头头寸减少至三个半月来最低水平。市场周一因假日闭市。
期货市场总成交量增加13,636口，至36,129口。
美元指数 上涨0.02%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.28%。
交投最活跃合约 相对强弱指数升至46.521，前一交易日最多跌至37.282的接近技术超卖领域。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)