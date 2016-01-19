纽约期市：ICE期棉触及两周高位，录得近两个月最大单日涨幅

路透纽约1月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二录得近两个月来的最大单日涨幅，触及两周高位，因投机客的净多头头寸大幅减少，在价格接近技术超卖水平后刺激了买盘。

“投机客的多头较前一周大幅减少，”MCM 经纪商Jobe Moss称，“一些人被洗出局。”

3月棉花期货 结算价上涨1.06美分或1.73%，报每磅62.47美分，盘中升至62.93美分的1月4日以来最高水平。今日录得11月25日以来最大单日涨幅。

根据上周五收盘后公布的数据，在截至1月12日当周，投机客将多头头寸减少至三个半月来最低水平。市场周一因假日闭市。

期货市场总成交量增加13,636口，至36,129口。

美元指数 上涨0.02%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.28%。

交投最活跃合约 相对强弱指数升至46.521，前一交易日最多跌至37.282的接近技术超卖领域。 (完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)