纽约期市：ICE期棉从两周高位回落，因商品市场普跌

路透纽约1月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下滑，昨日涨幅回吐近半，因能源价格急挫，引领商品市场普跌。

“外围市场相当疲弱，特别是油市，这蔓延到了棉花市场。”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose表示。

期棉价格周二升至两周高位。

3月棉花期货 结算价跌0.5美分或0.8%，报每磅61.97美分，盘中在61.52-62.46美分之间交投。

期货市场总成交量减少11,393口，至24,916口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加2,869口，至187,347口。

美元指数 上涨0.07%，汤森路透核心商品CRB指数 跌1.98%。 (完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)