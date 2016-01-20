纽约期市：ICE期棉从两周高位回落，因商品市场普跌

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
路透纽约1月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下滑，昨日涨幅回吐近半，因能源价格急挫，引领商品市场普跌。
“外围市场相当疲弱，特别是油市，这蔓延到了棉花市场。”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose表示。
期棉价格周二升至两周高位。
3月棉花期货 结算价跌0.5美分或0.8%，报每磅61.97美分，盘中在61.52-62.46美分之间交投。
期货市场总成交量减少11,393口，至24,916口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加2,869口，至187,347口。
美元指数 上涨0.07%，汤森路透核心商品CRB指数 跌1.98%。 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。