纽约期市：ICE期棉微升，因市场受更多刺激举措预期提振反弹

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透纽约1月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，因商品市场和股市反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话带动了采取进一步货币刺激举措的预期。
“棉花市场今日上涨，因为股市反弹，”棉花经纪Keith Brown称。
美国政府的周度出口报告将于周五发布，因周一的马丁路德金纪念日假期推迟一天。
3月棉花期货 结算价涨0.12美分或0.2%，报每磅62.09美分，盘中在61.75-62.45美分之间交投。
期货市场总成交量减少5,363口，至19,840口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,510口，至188,857口。
美元指数 下跌0.12%，汤森路透核心商品CRB指数 涨1.81%。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。