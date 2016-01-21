纽约期市：ICE期棉微升，因市场受更多刺激举措预期提振反弹

路透纽约1月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，因商品市场和股市反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话带动了采取进一步货币刺激举措的预期。

“棉花市场今日上涨，因为股市反弹，”棉花经纪Keith Brown称。

美国政府的周度出口报告将于周五发布，因周一的马丁路德金纪念日假期推迟一天。

3月棉花期货 结算价涨0.12美分或0.2%，报每磅62.09美分，盘中在61.75-62.45美分之间交投。

期货市场总成交量减少5,363口，至19,840口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,510口，至188,857口。

美元指数 下跌0.12%，汤森路透核心商品CRB指数 涨1.81%。 (完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)