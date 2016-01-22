纽约期市：ICE期棉上涨，受油价劲升支撑

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透纽约1月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上涨，因油价劲升10%，提振商品市场。
“期棉跟随普涨之势，”经纪公司INTL FC Stone在报告中表示。
INTL FC Stone指出，美国政府公布的棉花周度出口销售报告符合预期。数据显示，最近一周美国净出口销售19.46万包，较之前一周跳升14%。
3月棉花期货 结算价涨0.36美分或0.58%，报每磅62.45美分，盘中在62.05-62.75美分之间交投。
期货市场总成交量减少2,236口，至17,637口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,617口，至190,474口。
美元指数 上扬0.47%，汤森路透核心商品CRB指数 涨2.93%。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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