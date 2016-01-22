纽约期市：ICE期棉上涨，受油价劲升支撑

“期棉跟随普涨之势，”经纪公司INTL FC Stone在报告中表示。

INTL FC Stone指出，美国政府公布的棉花周度出口销售报告符合预期。数据显示，最近一周美国净出口销售19.46万包，较之前一周跳升14%。

3月棉花期货 结算价涨0.36美分或0.58%，报每磅62.45美分，盘中在62.05-62.75美分之间交投。

期货市场总成交量减少2,236口，至17,637口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,617口，至190,474口。