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市场报道 | 2016年 1月 23日 星期六 05:49 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，受油价劲升支撑

路透纽约1月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上涨，因油价劲升10%，提振商品市场。

“期棉跟随普涨之势，”经纪公司INTL FC Stone在报告中表示。

INTL FC Stone指出，美国政府公布的棉花周度出口销售报告符合预期。数据显示，最近一周美国净出口销售19.46万包，较之前一周跳升14%。

3月棉花期货 结算价涨0.36美分或0.58%，报每磅62.45美分，盘中在62.05-62.75美分之间交投。

期货市场总成交量减少2,236口，至17,637口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,617口，至190,474口。

美元指数 上扬0.47%，汤森路透核心商品CRB指数 涨2.93%。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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