纽约期市：ICE期棉跌至三个半月低位，因担心中国可能计划释出库存

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透纽约1月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至三个半月最低水平，市场对中国可能计划减少庞大的棉花库存有不确定性，在期棉价格跌至61.50美分之下后，投机客结清多头头寸。
“投机客对中国的消息非常谨慎，不想做多，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose称，在61美分附近有大量买盘，显示在目前价格水准需求强劲。
3月棉花期货 结算价跌0.19美分或0.31%，报每磅61.41美分，盘中跌至60.96美分的为10月9日以来最低价位。
期货市场总成交量增加6,712口，至34,103口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加877口，至192,868口。
美元指数 下滑0.32%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.38%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。