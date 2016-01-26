纽约期市：ICE期棉跌至三个半月低位，因担心中国可能计划释出库存

路透纽约1月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至三个半月最低水平，市场对中国可能计划减少庞大的棉花库存有不确定性，在期棉价格跌至61.50美分之下后，投机客结清多头头寸。

“投机客对中国的消息非常谨慎，不想做多，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose称，在61美分附近有大量买盘，显示在目前价格水准需求强劲。

3月棉花期货 结算价跌0.19美分或0.31%，报每磅61.41美分，盘中跌至60.96美分的为10月9日以来最低价位。

期货市场总成交量增加6,712口，至34,103口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加877口，至192,868口。

美元指数 下滑0.32%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.38%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)