纽约期市：ICE期棉连跌第三日至近四个月低位

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透纽约1月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连续第三日下跌，尽管商品市场普遍上涨，但期棉触及近四个月来最低价位，因投资者仍担心中国可能计划减少庞大的棉花库存。
“仍然是多头投机客结清头寸，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。他指出，投机客持续减少他们的净多头头寸。
3月棉花期货 结算价跌0.55美分或0.90%，报每磅60.86美分，盘中跌至60.7美分的为2015年10月5日以来最低价位。
期货市场总成交量减少8,550口，至25,890口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加413口，至193,281口。
美元指数 下滑0.40%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.92%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点