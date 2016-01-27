纽约期市：ICE期棉连跌第三日至近四个月低位

路透纽约1月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连续第三日下跌，尽管商品市场普遍上涨，但期棉触及近四个月来最低价位，因投资者仍担心中国可能计划减少庞大的棉花库存。

“仍然是多头投机客结清头寸，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。他指出，投机客持续减少他们的净多头头寸。

3月棉花期货 结算价跌0.55美分或0.90%，报每磅60.86美分，盘中跌至60.7美分的为2015年10月5日以来最低价位。

期货市场总成交量减少8,550口，至25,890口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加413口，至193,281口。

美元指数 下滑0.40%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.92%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)