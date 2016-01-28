纽约期市：ICE期棉和油价一起反弹，因认证仓库库存大减

路透纽约1月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，为过去四个交易日内首次上涨，此前交易所认证的仓库内棉花库存大幅减少，表明实货需求在当前较低价位强劲，今日商品市场普涨。

“当油价升至高位时，棉花也走强，升穿昨日的高位，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee在强调商品市场普遍走势和棉花市场之间的关联时称。

3月棉花期货 结算价涨0.5美分或0.82%，报每磅61.36美分，盘中交易区间为60.67-61.52美分。

认证棉花库存CERT-COT-STX前一交易日减少逾2.5万包，为2014年7月以来的最大单日减幅，表明商行在当前接近四个月低位的价位在实货市场能够找到买家，交易员称。

期货市场总成交量增加3,927口，至30,078口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,298口，至194,579口。

美元指数 下滑0.41%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.67%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)