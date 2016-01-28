纽约期市：ICE期棉和油价一起反弹，因认证仓库库存大减

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透纽约1月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，为过去四个交易日内首次上涨，此前交易所认证的仓库内棉花库存大幅减少，表明实货需求在当前较低价位强劲，今日商品市场普涨。
“当油价升至高位时，棉花也走强，升穿昨日的高位，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee在强调商品市场普遍走势和棉花市场之间的关联时称。
3月棉花期货 结算价涨0.5美分或0.82%，报每磅61.36美分，盘中交易区间为60.67-61.52美分。
认证棉花库存CERT-COT-STX前一交易日减少逾2.5万包，为2014年7月以来的最大单日减幅，表明商行在当前接近四个月低位的价位在实货市场能够找到买家，交易员称。
期货市场总成交量增加3,927口，至30,078口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,298口，至194,579口。
美元指数 下滑0.41%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.67%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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