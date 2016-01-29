纽约期市：ICE期棉下滑，因美元上涨和出口销售减少

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透纽约1月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下滑，因美元大涨，数据显示美国出口销售下滑以及对中国可能计划削减庞大的棉花库存仍不确定。
“打压期棉市场的是美元和不确定性，”英国贸易商Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli称。
3月棉花期货 结算价跌0.23美分或0.37%，报每磅61.13美分，盘中交易区间为60.76-61.89美分。
根据美国政府周五早公布的数据，上周美国出口销售棉花12.83万包，较之前一周减少了34%。
本周3月期棉跌2.1%，1月下挫3.5%。
期货市场总成交量增加5,660口，至35,757口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,130口，至195,709口。
美元指数 上扬1.04%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.93%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。