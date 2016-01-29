纽约期市：ICE期棉下滑，因美元上涨和出口销售减少

路透纽约1月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下滑，因美元大涨，数据显示美国出口销售下滑以及对中国可能计划削减庞大的棉花库存仍不确定。

“打压期棉市场的是美元和不确定性，”英国贸易商Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli称。

3月棉花期货 结算价跌0.23美分或0.37%，报每磅61.13美分，盘中交易区间为60.76-61.89美分。

根据美国政府周五早公布的数据，上周美国出口销售棉花12.83万包，较之前一周减少了34%。

本周3月期棉跌2.1%，1月下挫3.5%。

期货市场总成交量增加5,660口，至35,757口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加1,130口，至195,709口。

美元指数 上扬1.04%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.93%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)