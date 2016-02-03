纽约期市：ICE期棉在指数基金展期前急跌，尽管美元走软

路透纽约2月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，尽管美元走软以及其它大宗商品价格上涨，但投资者在指数基金展期，即大型基金从近月合约展期至远月合约前，对增持多头头寸感到犹豫不决。

“他们没有很长时间来建立大规模多头头寸，”Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

3月棉花期货 结算价跌0.36美分或0.58%，报每磅61.94美分，盘中交易区间为61.77-62.59美分。

期货市场总成交量减少4,576口，至43,027口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加2,126口，至197,632口。

美元指数 大跌1.70%。汤森路透核心商品CRB指数 上涨2.50%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)