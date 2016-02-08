纽约期市：ICE期棉触及逾四个月新低，商品市场普遍遭抛售

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透班加罗尔2月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一挫至逾四个月低点，受全球市场信心低迷及投资人结清仓位打压，交易商等待周二美国政府公布供需报告来寻找方向。
股市和商品市场大跌，打压期棉价格。
3月棉花期货 结算价跌0.37美分或0.62%，报每磅59.60美分，盘中一度跌至每磅58.75美分，为合约低点及9月底来最低。
汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.84%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。