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亚洲 | 2016年 2月 9日 星期二 05:58 BJT

纽约期市：ICE期棉触及逾四个月新低，商品市场普遍遭抛售

路透班加罗尔2月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一挫至逾四个月低点，受全球市场信心低迷及投资人结清仓位打压，交易商等待周二美国政府公布供需报告来寻找方向。

股市和商品市场大跌，打压期棉价格。

3月棉花期货 结算价跌0.37美分或0.62%，报每磅59.60美分，盘中一度跌至每磅58.75美分，为合约低点及9月底来最低。

汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.84%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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