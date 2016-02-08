纽约期市：ICE期棉触及逾四个月新低，商品市场普遍遭抛售

路透班加罗尔2月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一挫至逾四个月低点，受全球市场信心低迷及投资人结清仓位打压，交易商等待周二美国政府公布供需报告来寻找方向。

3月棉花期货 结算价跌0.37美分或0.62%，报每磅59.60美分，盘中一度跌至每磅58.75美分，为合约低点及9月底来最低。