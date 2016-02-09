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亚洲 | 2016年 2月 10日 星期三 04:38 BJT

纽约期市：ICE期棉触及逾一年低位，因美国农业部上调库存预估

路透班加罗尔2月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至逾一年最低，此前美国政府提高了美国和全球结转库存的预估，因需求下降。美国是世界最大棉花出口国。

美国农业部将截至7月的一年全球库存预估提高，同时也提高了美国的结转库存预估，预计2015-16年度出口减少。

下调出口预估带来了今日市场的利空人气，英国商行Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli称。

“美国的结转库存增加，人们对此做出反应，”他称。

3月棉花期货 结算价跌0.96美分或1.61%，报每磅58.64美分，盘中一度跌至每磅58.25美分，为合约低点及去年1月底来最低。

汤森路透核心商品CRB指数 大跌2.37%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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