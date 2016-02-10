纽约期市：ICE期棉六个交易日内首次上涨，因空头回补

路透2月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三收涨，从前一交易日触及的一年低位反弹，因投资者在此前五个交易日连续下跌后回补空头头寸，尽管对库存过剩的忧虑加重。

在美国政府警告全球库存受需求疲弱拖累增加后，棉花价格触及去年1月底以来最低。

“有一些空头进场，同时多头出局，现在结束了，”ICAP Cotton的Lou Barbera在指称昨日的下跌时称。

3月棉花期货 结算价涨0.24美分或0.41%，报每磅58.88美分，盘中一度触及每磅58.94美分。

汤森路透核心商品CRB指数 跌0.11%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)