纽约期市：ICE期棉跌至逾一年最低水平，因商品市场普遍疲弱

路透2月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跌至逾一年最低水平，受压于商品市场的普遍疲弱人气，以及数据显示美国棉花出口销售下降。
“棉花市场跟随油市和股市，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。
3月棉花期货 结算价跌0.46美分或0.8%，报每磅58.42美分，盘中一度触及每磅57.85美分，为合约低位和自2015年1月以来最低价位。
美国政府周四报告称，截至2月4日当周，美国出口销售高地棉22.77万包。
汤森路透核心商品CRB指数 跌0.89%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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