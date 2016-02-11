版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 05:36 BJT

纽约期市：ICE期棉跌至逾一年最低水平，因商品市场普遍疲弱

路透2月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跌至逾一年最低水平，受压于商品市场的普遍疲弱人气，以及数据显示美国棉花出口销售下降。

“棉花市场跟随油市和股市，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

3月棉花期货 结算价跌0.46美分或0.8%，报每磅58.42美分，盘中一度触及每磅57.85美分，为合约低位和自2015年1月以来最低价位。

美国政府周四报告称，截至2月4日当周，美国出口销售高地棉22.77万包。

汤森路透核心商品CRB指数 跌0.89%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐