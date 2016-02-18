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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 05:45 BJT

纽约期市：ICE期棉涨至逾一周高位，因空头回补

路透2月18日 - 棉花期货周四在震荡交易中升至逾一周最高，短暂升穿60美分的关键心理价位，因空头回补和投资者在3月合约到期前开始将头寸展期。

一些交易员称，价格上涨还受助于油价 和股市上涨，尽管美国能源资料协会(EIA)发布疲弱数据后这些市场的涨势失去动能。

“棉花市场在准备下周的交割，所以3月合约之前相比5月合约涨得更强劲，现在市场在自我调整，”棉花经纪商Moultrie的Keith Brown称。

交易员在等待将于周五上午发布的每周出口报告，以寻找在近期遭抛售期间加工厂需求强劲程度的迹象。

洲际交易所(ICE)5月棉花期货 结算价涨0.15美分或0.25%，报每磅59.7美分，此前触及每磅60.40美分的2月9日以来最高。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.43%。

数据显示，上日未平仓合约增加3,144口，至191,821口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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