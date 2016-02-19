纽约期市：期棉走低，受商品市场普跌拖累

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透2月19日 - 期棉周五走低，从前一日触及的逾一周高位回落，因商品市场普跌而承压，而对库存过剩的担忧抵消了出口报告强劲带来的提振。
交易商担心棉花库存过剩，尤其是中国的库存，交易员John Bondurant说，这抵消了他所说的“超好”的出口销售数据。
美国政府周五公布的数据显示，截止2月11日当周，出口销售美国大陆棉30.88万包，为销售年度高位，较前一周增加了36%。这份报告因政府假日而推迟一天公布。
交投最活跃的ICE-5月期棉合约 收跌0.16美分，或0.27%，报每磅59.54美分，盘中触及59.35美分。
汤森路透核心商品CRB指数 跌1.39%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。