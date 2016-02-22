纽约期市：期棉连跌第二日，因美元走强和担心需求

路透2月22日 - 期棉周一连跌第二日，因美元和股市上扬，以及交易商担心全球最大棉花消费国中国的需求不断减弱，该国准备出售其规模庞大的国有棉花库存。

周一公布的一项数据显示，中国1月棉花进口骤降40.7%，对美国棉花的需求急跌74%。

“需求接近枯竭，价格上涨的希望也变得十分渺茫，”密苏里州立大学的教授O.A. Cleveland说。

ICE-5月期棉 收跌0.85美分，或1.43%，报每磅58.69美分，盘中交易区间为58.6-60.16美元。

周五公布的数据显示，继一周前转为净空头后，截止2月16日当周，投机客所持净空头头寸增加4,313口，至16,931口，为略超过一年来最高水平。

美元指数 上扬0.79%。汤森路透核心商品CRB指数 急升1.88%。(完)

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