纽约期市：期棉连跌第二日，因美元走强和担心需求

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透2月22日 - 期棉周一连跌第二日，因美元和股市上扬，以及交易商担心全球最大棉花消费国中国的需求不断减弱，该国准备出售其规模庞大的国有棉花库存。
周一公布的一项数据显示，中国1月棉花进口骤降40.7%，对美国棉花的需求急跌74%。
“需求接近枯竭，价格上涨的希望也变得十分渺茫，”密苏里州立大学的教授O.A. Cleveland说。
ICE-5月期棉 收跌0.85美分，或1.43%，报每磅58.69美分，盘中交易区间为58.6-60.16美元。
周五公布的数据显示，继一周前转为净空头后，截止2月16日当周，投机客所持净空头头寸增加4,313口，至16,931口，为略超过一年来最高水平。
美元指数 上扬0.79%。汤森路透核心商品CRB指数 急升1.88%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
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